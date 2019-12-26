https://static.news.ru/photo/8d751d90-283b-11ea-aa6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Twitter.com

Осуществлён пуск ракеты-носителя «Рокот» с блоком аппаратов связи «Гонец-М» и спутником военного назначения.

Запуск прошёл в штатном режиме, полёт контролировался наземными средствами. Это второй запуск «Рокота» с космодрома в Архангельской области в 2019 году, первый прошёл 30 августа.

Состоявшийся 27 декабря пуск станет последним для базовой версии ракеты-носителя, затем её модернизируют, после чего она получит название «Рокот-М». Заместитель генерального конструктора КБ «Салют» Михаил Аралкин пояснил, что основным отличием модифицированной модели станет замена импортной элементной базы на отечественную, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, госкорпорация «Роскосмос» за весь 2019 год провела все космические пуски успешно и без происшествий, что случилось впервые с 2009 года. Сообщается, что с космодромов Байконур и Восточный за уходящий год было запущено в общей сложности 14 ракет-носителей «Союз-2», «Союз-ФГ» и «Протон-М» с гражданским грузом и экипажем МКС. Также в интересах Минобороны и ВКС проводилось семь запусков с космодрома Плесецк, которые тоже прошли без инцидентов.