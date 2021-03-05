Планетоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса

Американский планетоход Perseverance проехал по поверхности Марса впервые после посадки. Об этом сообщили на брифинге сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA).
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Также были проведены испытания манипулятора с научными приборами и инструмента для бурения грунта и забора его образцов.
Посадку на Марс в районе кратера Езеро Perseverance осуществил 19 февраля. Все операции до последнего времени совершались на нём в автоматическом режиме. Теперь в течение нескольких месяцев специалисты NASA будут проводить проверку систем и оборудования. Учёные надеются с помощью планетохода найти на Марсе следы жизни, существовавшей на планете в далёком прошлом. Об этом писал NEWS.ru.