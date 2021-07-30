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Первыми в модуль «Наука» на МКС зашли Олег Новицкий и Пётр Дубров

03:34, 31 июля 2021
Первыми в модуль «Наука» на МКС зашли Олег Новицкий и Пётр Дубров Фото: facebook.com/Roscosmos
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Космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров первыми вошли в многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» на МКС. Об этом сообщает Роскосмос.

Российские члены экспедиции МКС-65 Олег Новицкий и Пётр Дубров открыли люк переходного отсека модуля «Звезда» и через несколько минут вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля, — отмечается в сообщении.

Космонавтам предстоит провести контрольный осмотр отсеков, взять пробы воздуха и установить агрегат фильтра очистки атмосферы.

Ранее стало известно, что космонавты на МКС впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль «Наука». Перед этим топливные магистрали модуля продули гелием и окислителем, что помогло привести его топливную систему в безопасное состояние.

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