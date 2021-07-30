Первыми в модуль «Наука» на МКС зашли Олег Новицкий и Пётр Дубров

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Космонавты на Международной космической станции впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука». Это следует из переговоров экипажа с Землёй, которые транслирует NASA.

Открыли люк, — сказал космонавт Олег Новицкий специалисту на Земле. Перед этим топливные магистрали модуля продули гелием и окислителем, что помогло привести топливную систему «Науки» в безопасное состояние. Модуль пристыковался...