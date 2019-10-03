https://static.news.ru/photo/89dbf02a-e67b-11e9-a52e-fa163e074e61_660.jpg Корабль «Союз МС» Фото: Roscosmos/Global Look Press

Первый в истории Международной космической станции полностью российский экипаж корабля «Союз МС» может отправиться к МКС уже осенью 2020 года, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

У нас в следующем году будет один пуск, где два (российских космонавта. — News.ru), а потом будет три, — цитирует Крикалёва ТАСС.

До этого полностью российский экипаж летал на орбитальную станцию «Мир» в 2000 году, на корабле «Союз ТМ-30» были космонавты Сергей Залетин и Александр Калери.

Как ранее писал News.ru, спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-12» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган.