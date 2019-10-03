Первый в истории Международной космической станции полностью российский экипаж корабля «Союз МС» может отправиться к МКС уже осенью 2020 года, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.
У нас в следующем году будет один пуск, где два (российских космонавта. — News.ru), а потом будет три, — цитирует Крикалёва ТАСС.
До этого полностью российский экипаж летал на орбитальную станцию «Мир» в 2000 году, на корабле «Союз ТМ-30» были космонавты Сергей Залетин и Александр Калери.
Как ранее писал News.ru, спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-12» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен