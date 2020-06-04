Определены туристы, которые полетят на МКС на корабле Илона Маска

https://static.news.ru/photo/c4ecc334-a63c-11ea-8bc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Выбраны первые три туриста, которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. Их имена будут объявлены через месяц.

Полёт намечен на октябрь 2021 года. В состав экипажа войдут трое туристов и один профессиональный астронавт.

Кроме того, компания Axiom Space, которая выступает заказчиком полёта, ведёт переговоры с потенциальными туристами для ещё двух экспедиций. Предполагается, что подобные экипажи будут отправляться на МКС раз в полгода, сообщает телеканал CNBC.

Ранее NEWS.ru писал, что Crew Dragon с экипажем из двух человек успешно пристыковался к МКС. В США его полёт назвали одной из важнейших вех в современной истории американской космонавтики.