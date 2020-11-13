Определено время запуска ракеты «Ангара»

https://static.news.ru/photo/89f08548-2730-11eb-9317-fa163e074e61_660.jpg Фото: khrunichev.ru

Во вторник, 17 ноября, ракету-носитель «Ангара-А5» вывезут на стартовый комплекс космодрома Плесецк. Её должны запустить спустя 11 дней. Об этом журналистам сообщил информированный источник в ракетно-космической отрасли.

Для «Ангары» это будет уже второй старт в рамках лётных испытаний. Первый состоялся в 2014 году. Всего в течение испытаний будет произведено шесть запусков.

Во время реализации второй части программы «Ангара» должна будет вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны. Данной информацией ранее делился конструктор комплекса Дмитрий Петров.

Первый вывоз носителя необходим для тестовой заправки. Потом «Ангару» с уже слитым топливом транспортируют для заправки разгонного блока, а после этого вернут на стартовый комплекс, чтобы начать готовить ракету к пуску.

Ракету «Ангара-А5» с разгонным блоком «Бриз-М» планируется вывести на стартовый комплекс 35-й площадки Плесецка 17 ноября. Пуск намечается на 28 ноября в 8.22 мск, — приводит слова источника РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в октябре госкорпорация «Роскосмос» провела огневые стендовые испытания второй ступени ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2».