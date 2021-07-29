Обнаружена ближайшая к Земле экзопланета

Астрономы открыли новую экзопланету, которая находится очень близко к Земле — на расстоянии 35 световых лет. По оценкам учёных, планета, получившая название COCONUTS-2b, довольная молода, ей всего около 800 млн лет, сообщает «МИР 24».

Экзопланета до сих пор хранит остаточное тепло, возникшее в период её формирования. Это тепло позволяет планете слабо светиться в инфракрасном диапазоне. Именно благодаря этому свечению учёным и удалось обнаружить её на снимках телескопов.

COCONUTS-2b вращается вокруг звезды COCONUTS-2 и находится очень далеко от неё. По данным астрономов, экзопланета отстоит от звезды на 6471 астрономическую единицу. Для сравнения, 1 а. е. — это расстояние между Солнцем и Землёй. Между Солнцем и Плутоном — 39,2 а. е.

Чтобы совершить полный оборот, планете требуется 1,1 млн земных лет. Это может быть рекордом для всех известных экзопланет. Несмотря на такое удаление от звезды, температура на ней составляет 161 градус Цельсия.

Ранее сообщалось, что орбитальный телескоп TESS, настроенный на поиск далёких экзопланет, обнаружил небольшое небесное тело с уникальной орбитой — в виде штопора. Другой особенностью планеты является наличие у неё трёх солнц.