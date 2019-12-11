https://static.news.ru/photo/d236b5b2-1c3b-11ea-91be-fa163e074e61_660.jpg Фото: glonass-portal.ru

В департаменте информационных и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что навигационный спутник «Глонасс-М» внесён в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП).

Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке «Фрегат» и российском навигационном космическом аппарате «Глонасс-М», — говорится в сообщении военного ведомства.

Каталог представляет собой единую информационную базу данных, в которой описываются все космические объекты. Сейчас в нём содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта, передаёт «Интерфакс».

«Прогресс МС-13» был запущен 6 декабря с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1а». Корабль доставил на станцию около 2,5 тысячи килограммов грузов, включая новое полотно для российской беговой дорожки. Однако на борту нет традиционной чёрной икры для космонавтов к Новому году. До конца года планируется провести ещё четыре пуска, писал NEWS.ru.