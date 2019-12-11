В департаменте информационных и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что навигационный спутник «Глонасс-М» внесён в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП).
Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке «Фрегат» и российском навигационном космическом аппарате «Глонасс-М», — говорится в сообщении военного ведомства.
Каталог представляет собой единую информационную базу данных, в которой описываются все космические объекты. Сейчас в нём содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта,
«Прогресс МС-13» был запущен 6 декабря с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1а». Корабль доставил на станцию около 2,5 тысячи килограммов грузов, включая новое полотно для российской беговой дорожки. Однако на борту нет традиционной чёрной икры для космонавтов к Новому году. До конца года планируется провести ещё четыре пуска, писал NEWS.ru.
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