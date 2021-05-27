Названо самое радиоактивное место на МКС

https://static.news.ru/photo/8ac19d32-bec4-11eb-b4e2-96000091f725_660.jpg Фото: ISS/facebook.com

Радиационный фон в каютах Международной космической станции (МКС), где спят космонавты, на 30--40% выше, чем в других отсеках. Об этом «Известиям» рассказал заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полётах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков. Учёный, назвавший самое радиоактивное место, объяснил, как снизить радиацию.

Оказалось, что каюты примыкают гранью к боковой поверхности цилиндра из тонкого алюминиевого листа, которым станция обшита снаружи. Космонавты при этом спят у самой стенки.

Хорошая новость в том, что дозу [радиации] можно снизить, если использовать дополнительную защиту, которую можно разместить на внутренней стенке каюты, то есть отделить космонавта от обшивки станции, — отметил Шуршаков.

В качестве защитного материала подходят полиэтилен и вода. Они способны замедлить как заряженные частицы, так и нейтроны. Специалист признал, что защите от радиации не уделили достаточного внимания на этапе проектировки МКС. Впрочем, тогда нормативы дозовых нагрузок были вчетверо выше ныне действующих. В настоящее время разрешённая доза составляет 500 миллизиверт на человека в год.

Ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал о возможностях проведения досуга на МКС. По его словам, члены экипажа в редкие свободные минуты могут читать книги и смотреть фильмы.