Названо самое радиоактивное место на МКС

Радиационный фон в каютах Международной космической станции (МКС), где спят космонавты, на 30--40% выше, чем в других отсеках. Об этом «Известиям» рассказал заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полётах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков. Учёный, назвавший самое радиоактивное место, объяснил, как снизить радиацию.
Оказалось, что каюты
Хорошая новость в том, что дозу [радиации] можно снизить, если использовать дополнительную защиту, которую можно разместить на внутренней стенке каюты, то есть отделить космонавта от обшивки станции, — отметил Шуршаков.
В качестве защитного материала подходят полиэтилен и вода. Они способны замедлить как заряженные частицы, так и нейтроны. Специалист признал, что защите от радиации не уделили достаточного внимания на этапе проектировки МКС. Впрочем, тогда нормативы дозовых нагрузок были вчетверо выше ныне действующих. В настоящее время разрешённая доза составляет 500 миллизиверт на человека в год.
Ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал о возможностях проведения досуга на МКС. По его словам, члены экипажа в редкие свободные минуты могут читать книги и смотреть фильмы.