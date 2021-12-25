NASA запустило в космос телескоп по поиску внеземной жизни «Джеймс Уэбб» стоимостью $10 млрд. Запуск прошёл с площадки космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямая трансляция ведётся на сайте космического ведомства США.

Телескоп является самой мощной космической обсерваторией из когда-либо построенных. На рабочую позицию он выйдет через месяц, ещё через полгода сможет передать на Землю первые снимки.

Его основной задачей станет сбор электромагнитного излучения в инфракрасном диапазоне от далёких звёзд и галактик Вселенной. Он также будет использоваться для поиска внеземной жизни и наблюдения за сверхмассивными чёрными дырами.

Как сообщалось, «Джеймс Уэбб» будет работать, находясь в точке Лагранжа L2, на расстоянии более 1,5 млн км от Земли в противоположную сторону от Солнца. Планируемый минимальный срок службы составляет пять лет. Стоимость проект оценивается в $9,8 млрд. Он должен стать заменой телескопу «Хаббл», находящемуся на орбите более 30 лет.

Его отличительной особенностью стало огромное зеркало диаметром 6,5 м с площадью собирающей поверхности 25 кв. м. Такое большое зеркало позволит телескопу фиксировать электромагнитные излучения галактик, находящихся на расстоянии до 13,6 млрд световых лет от Земли.