NASA отправит в космос телескоп по поиску внеземной жизни

NASA запустит на орбиту самый мощный в истории человечества космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST). Старт запланирован на 25 декабря в промежутке между 15:20 и 15:52 мск с площадки космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает 3DNews.

Телескоп выведет в космическое пространство ракета-носитель Ariane 5 компании Arianespace. Аппарат станет заменой телескопу «Хаббл», находящемуся на орбите более 30 лет.

Как отмечается, основной задачей JWST станет сбор электромагнитного излучения в инфракрасном диапазоне от далёких звёзд и галактик Вселенной. Он также будет использоваться для поиска внеземной жизни и наблюдения за сверхмассивными чёрными дырами.

facebook.com/NASA

Телескоп «Джеймс Уэбб» имеет огромные размеры. Диаметр его зеркала достигает 6,5 м с площадью собирающей поверхности 25 м кв. Для сравнения: у «Хаббла» зеркало имеет диаметр 2,4 м с площадью собирающей поверхности 4,5 м кв. Такое большое зеркало позволит JWST фиксировать электромагнитные излучения галактик, находящихся на расстоянии до 13,6 млрд световых лет от Земли.

Именно эта особенность поможет телескопу стать окном в прошлое. Считается, что Вселенной примерно 13,8 млрд лет, а значит, что телескоп сможет фиксировать излучение объектов, которые образовались всего через 100–250 млн лет после Большого взрыва, — пишет издание.

Из-за того что излучаемое Землёй тепло не позволяет вести точные наблюдения, телескоп отправится в далёкое путешествие и будет работать, находясь в точке Лагранжа L₂, на расстоянии более 1,5 млн км от Земли в противоположную сторону от Солнца.

Ранее сообщалось, что Роскосмос и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подписали соглашение о создании ультрафиолетовой космической обсерватории «Спектр-УФ» для исследования атмосфер экзопланет.