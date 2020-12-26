Утечка воздуха с МКС продолжается

https://static.news.ru/photo/5f0e16f4-4870-11eb-a055-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/iss

На российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) утечка воздуха не прекращается. Об этом сообщило NASA.

Это следует из переговоров космонавтов с Землёй. Трансляция велась на официальном сайте NASA.

В ночь на 27 декабря российский космонавт Сергей Рыжиков закрыл люк в «протекающую» промежуточную камеру модуля «Звезда», чтобы проверить герметичность. Через 18 часов он снова открыл люк и сообщил подмосковному Центру управления полётами, что давление в отсеке за это время упало с 730 до 620 миллиметров ртутного столба, говорится в сообщении, приведённом РИА Новости.

Ранее, 23 декабря, экипаж сообщал, что давление, которое ранее падало из-за утечки воздуха, стабилизировалось.

Утечка воздуха на МКС обнаружилась в сентябре 2019 года. Позднее было установлено, что её причиной является трещина в промежуточной камере модуля «Звезда» длиной 4,5 сантиметра. Её заделали временно, а окончательно устранить проблему планируется в феврале 2021 года.

Ранее стало известно, что резервы воздуха на МКС подходят к концу, поэтому требуется установить место утечки воздуха в ближайшее время. Найти утечку в российском модуле «Звезда» пока не удаётся. Космонавтов попросили помочь сузить район поиска, наложив американские мешки и покрывала в различные места в промежуточной камере. Возможно, её придётся держать закрытой, хотя это затруднит работу экипажа.

Как заявили представители Роскосмоса, трещину на МКС окончательно заделают в феврале 2021 года, когда на орбиту доставят специальный комплект для ремонта. Операцию осуществят с помощью грузового корабля «Прогресс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Роскосмосе отвергли основные версии появления трещины — усталость металла и жёсткая пристыковка корабля к модулю. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что ситуация находится под контролем и поводов для волнений нет.