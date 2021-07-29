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NASA: расследование инцидента с модулем «Наука» возглавит Роскосмос

00:49, 30 июля 2021
NASA: расследование инцидента с модулем «Наука» возглавит Роскосмос Фото: Roscosmos/Global Look Press
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Расследование ситуации с модулем «Наука» при стыковке с Международной космической станцией (МКС) пройдёт под эгидой Роскосмоса. Об этом рассказал руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано, сообщает РИА Новости.

Роскосмос возглавит расследование произошедшего, — отметил Монталбано.

Он добавил, что к расследованию привлекут американских инженеров. При этом страны будут делиться информацией, как это и принято.

У нас будет стандартная команда инженеров, которая изучит вопрос, — пояснил представитель NASA.

Ранее стало известно, что космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам ЦУП о незапланированном включении двигателей нового модуля «Наука». Это произошло во время интеграции модуля в состав МКС, что привело к изменению положения станции в пространстве на 45 градусов. Пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17».

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