NASA: расследование инцидента с модулем «Наука» возглавит Роскосмос

Расследование ситуации с модулем «Наука» при стыковке с Международной космической станцией (МКС) пройдёт под эгидой Роскосмоса. Об этом рассказал руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано, сообщает РИА Новости.

Роскосмос возглавит расследование произошедшего, — отметил Монталбано.

Он добавил, что к расследованию привлекут американских инженеров. При этом страны будут делиться информацией, как это и принято.

У нас будет стандартная команда инженеров, которая изучит вопрос, — пояснил представитель NASA.

Ранее стало известно, что космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам ЦУП о незапланированном включении двигателей нового модуля «Наука». Это произошло во время интеграции модуля в состав МКС, что привело к изменению положения станции в пространстве на 45 градусов. Пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17».