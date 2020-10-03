Наконец-то разразились: космонавт поздравил США с созданием унитаза для МКС

Лётчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков поздравил американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с разработкой нового унитаза для МКС взамен российского.
Устройство сделано из титана. Оно лучше приспособлено для женщин-астронавтов. Разработчики придали ему новую форму и изменили положение соседней воронки, всасывающей отходы. Кроме того, новые унитазы будут тратить меньше энергии, а мочу отправлять на очистку для превращения её в воду.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Джанибеков
Поздравить можно, наконец-то они разразились. Все годы были проблемы с этой техникой, — сказал лётчик-космонавт.
Джанибеков отметил, что российские устройства подходили и мужчинам, и женщинам. По его мнению, на сегодняшний день условия на МКС стали гораздо комфортнее, чем раньше.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на новой российской орбитальной станции планируется установить модуль для четырёх космических туристов.
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