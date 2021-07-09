Миллиардер Брэнсон отправился в космический полёт

Корабль компании Virgin Galactic стартовал с космодрома в штате Нью-Мехико. На его борту находится миллиардер, председатель правления компании Virgin Grоup Ричард Брэнсoн, сообщает Fox News.
Самолёт-носитель Evе, названный так в честь его матери Ивeтт Брэнсон,
После этого космолёт вернётся на Землю и произведёт посадку в космoпорте Америка. На борту Unity-22, помимо Брэнсoна, находятся пять сотрудников Virgin Galаctic — пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мaзуччи, ответственная за исследования Сиришa Бандлa, ведущий инженер компании Колин Беннeт и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозeс.
Ранее сообщалось, что Брэнсон наметил полёт в космос на 11 июля, что на девять дней раньше, чем это сделает богатейший человек в мире, основатель компании Amazon Джефф Безос.