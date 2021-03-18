Метеоспутник США взорвался в космосе

https://static.news.ru/photo/5678e6e0-8885-11eb-9d86-96000091f725_660.jpg Фото: nasa.gov

Выведенный из эксплуатации восемь лет назад метеорологический спутник США NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков. Об этом сообщили в 18-й эскадрилье контроля космического пространства ВВС США.

Подтверждён распад NOAA 17 10 марта 2021 года. Он был выведен из эксплуатации в 2013 году. 16 его обломков отслеживаются, признаков их столкновения нет, — говорится в Twitter эскадрильи.

#18SPCS has confirmed the breakup of NOAA 17 (#27453, 2002-06-24) on March 10, 2021, at 0711 UTC. NOAA 17 was decommissioned in 2013. Tracking 16 associated pieces no indication caused by collision. #spaceflightsafety #spacedebris @spacetrackorg — 18 SPCS (@18SPCS) March 19, 2021

По данным ведомства, до взрыва спутник находился на орбите на высоте 800–817 км. Его запустили в июне 2002 года. Ранее спутники данной серии уже разрушались в космосе из-за взрыва бортовых батарей.

Как писал NEWS.ru, тяжёлая ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала на орбиту с разведывательным спутником NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Соединённые Штаты не раскрывают информацию о целях, орбите, размере и других характеристиках спутника, вес которого достигает семи тонн. Все миссии и возможности аппаратов такого типа держатся в строжайшем секрете. По некоторым данным, NROL-108 предназначен для радиоэлектронной разведки. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которую используют уже в пятый раз, через 8 мин. 15 сек. после старта совершила управляемую вертикальную посадку на площадку космодрома.