Космонавты могут лишиться возможности выходить в открытый космос

Российские космонавты в составе экипажа МКС могут лишиться выхода в открытый космос, поскольку у их скафандров скоро закончится гарантийный срок. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

По его словам, он в течение последних трёх лет добивается заключения контракта на изготовление новых скафандров, но этого до сих пор не произошло.

Собеседник агентства отметил, что в результате этой задержки пропали некоторые материалы, которые применяются в производстве скафандров, или их поставщики. Использование новых материалов чревато удорожанием и увеличением сроков изготовления скафандров, а также дополнительными испытаниями.

Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать, выпускать новую продукцию. Всё вязнет в бюрократическом болоте, — пожаловался Поздняков.

Российские космонавты используют с 2017 года скафандры «Орлан-МКС». Они рассчитаны на 20 выходов в открытый космос. Сверх этого лимита возможны ещё до трёх выходов, но, по словам Позднякова, всегда требуется смелость при принятии таких решений.

Ранее сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал российских миллиардеров последовать примеру Ричарда Брэнсона и вкладывать деньги в развитие космических технологий.