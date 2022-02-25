Космонавт описал вклад Наины Ельциной в развитие космической отрасли в РФ
Космонавт Жуков: Наина Ельцина дважды передала мужу разработки учёных космической отрасли
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:50, 25 февраля 2022
Наина ЕльцинаФото: Александр Авилов/АГН «Москва»
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Наина Ельцина, супруга бывшего президента России Бориса Ельцина, дважды передала своему супругу пакет документов с разработками учёных космической отрасли, рассказал космонавт Сергей Жуков. Таким образом она внесла огромный вклад в развитие космической отрасли в России, пишет «Газета.Ru».
На рассмотрении правительства был пакет документов, в основе которого лежали наши разработки. Президент об этом знал, потому что наш коллега, депутат Мособлсовета Юрий Локтионов через супругу президента Наину Иосифовну передал наш пакет Борису Николаевичу. Второй раз супруга президента сыграла аналогичную роль через полтора года, когда передала Ельцину законопроект о космической деятельности, — вспомнил Жуков.
Ранее представитель национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявил, что ведомство продолжает сотрудничать с Роскосмосом, несмотря на ограничительные меры из-за ситуации с Украиной. По его словам, новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области.