Космонавт описал вклад Наины Ельциной в развитие космической отрасли в РФ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Соединённым Штатам невыгодно разрывать сотрудничество с Россией в космической отрасли, заявил научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. Он также рассказал о крупном совместном проекте России и Европы «ЭкзоМарс», который находится на стадии завершения, пишет «360».

Есть два крупных проекта, которые мы ведём: МКС с США и «ЭкзоМарс» с Европой. МКС работает, «ЭкзоМарс» — близок завершению. Прерывать эти проекты сейчас никому не хочется, невыгодно. Если говорить...