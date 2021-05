Корабль Crew Dragon-1 с астронавтами вернулся на Землю

Капсула с астронавтами Виктором Гловером, Шенноном Уокером и Майклом Хопкинсом, а также с японцем Соити Ногути опустилась на воду в 02:57 по времени Восточного побережья США (09:57 мск) у побережья штата Флорида. Капсулу поднимет из воды с помощью гидравлического устройства поисково-спасательное судно GO Navigator, и только после этого экипаж будет извлечён. В районе приводнения также дежурят два патрульных катера Береговой охраны США.

