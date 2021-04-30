Корабль Crew Dragon-1 с астронавтами вернулся на Землю

https://static.news.ru/photo/0cb0b776-ab1d-11eb-891e-96000091f725_660.jpg Фото: NASA

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon-1 успешно приводнился в Мексиканском заливе. Возвращение на Землю произошло после расстыковки с МКС и автономного полёта продолжительностью 6,5 часа, сообщает NASA.

Капсула с астронавтами Виктором Гловером, Шенноном Уокером и Майклом Хопкинсом, а также с японцем Соити Ногути опустилась на воду в 02:57 по времени Восточного побережья США (09:57 мск) у побережья штата Флорида. Капсулу поднимет из воды с помощью гидравлического устройства поисково-спасательное судно GO Navigator, и только после этого экипаж будет извлечён. В районе приводнения также дежурят два патрульных катера Береговой охраны США.

Астронавты отправились на МКС на новом пилотируемом корабле многоразового использования компании SpaceX полгода назад. Это первый регулярный полёт Crew Dragon-1.

Ранее NASA приостановила лунный контракт со SpaceX. Он подразумевал доставку астронавтов на Луну ракетами компании Илона Маска в 2024 году. Контракт достался SpaceX по итогам победы в тендере, который был объявлен NASA, но компании Dynetics и Blue Origin решили опротестовать победу в Счётной палате США. После этого контакт был приостановлен на период рассмотрения дела.