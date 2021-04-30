NASA приостановило «лунный» контракт со SpaceX

https://static.news.ru/photo/58fc05e0-aa50-11eb-914b-96000091f725_660.jpg Фото: nasa.gov

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о приостановке действия контракта со SpaceX, который подразумевал доставку на Луну астронавтов ракетами компании Илона Маска. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает The Verge.

Речь идёт о так называемом лунном контракте, по которому SpaceX должна была доставить на спутник Земли астронавтов в 2024 году. Контракт достался компании Маска по итогам победы в тендере, объявленном NASA. Однако два других участника тендера — Dynetics и Blue Origin (совместно с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper) — решили опротестовать победу в Счётной палате США. В итоге, согласно действующим нормам, на период рассмотрения дела в Палате, действие контракта должно быть приостановлено.

Отмечается, что изначально согласно условиям тендера победу могли одержать и две компании, однако сокращение бюджета программы почти в четыре раза (до $850 млн) исключило такую возможность.

Ранее NEWS.ru писал о том, что журнал Time включил SpaceX в сотню самых влиятельных компаний мира.