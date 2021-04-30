NASA приостановило «лунный» контракт со SpaceX

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о приостановке действия контракта со SpaceX, который подразумевал доставку на Луну астронавтов ракетами компании Илона Маска. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает The Verge.
Речь идёт о так называемом лунном контракте, по которому SpaceX должна была
Отмечается, что изначально согласно условиям тендера победу могли одержать и две компании, однако сокращение бюджета программы почти в четыре раза (до $850 млн) исключило такую возможность.
Ранее NEWS.ru писал о том, что журнал Time включил SpaceX в сотню самых влиятельных компаний мира.