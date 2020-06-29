Конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина умер в США

https://static.news.ru/photo/b97ec1d0-b9ee-11ea-bb2f-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Дарон Фото: engine.space

В США умер Анатолий Дарон, который сконструировал двигатель для ракеты, доставившей в космос Юрия Гагарина. Его смерть подтвердили в НПО «Энергомаш».

Двадцать четвёртого июня ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО «Энергомаш», Анатолий Давидович Дарон, — говорится на сайте предприятия.

В сообщении отмечается, что причиной смерти стало обострение многолетней сердечно-почечной недостаточности.

Дарон родился в Одессе в 1926 году. В 1948 году он закончил Московский авиационный институт. С этого времени он начал свою карьеру в ОКБ-456 (НПО «Энергомаш»), пройдя путь от инженера-конструктора до начальника отдела и ведущего конструктора.

В США он жил с 1998 года. Дарон был ведущим конструктором при разработке жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108. В частности, эти ракеты доставили в космос «Спутник-1» в 1957 году и Юрия Гагарина в 1961-м.

В 1957 году Дарон был награждён орденом Трудового Красного Знамени, он был также кавалером ордена Ленина (1961) и Дружбы (1996), Заслуженным конструктором РСФСР (1989), доктором технических наук и профессором.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный тренер сборной Сербии и Черногории по футболу Илия Петкович скончался на 75-м году жизни. Петкович в качестве игрока выступал на позиции полузащитника за белградский ОФК и французский «Труа». За сборную Югославии провёл 43 матча, забив шесть мячей. Петкович был главным тренером сборной Югославии с 2000 по 2001 год, а с 2003 по 2006 год возглавлял сборную Сербии и Черногории.