SpaceX отправила на орбиту ещё 60 интернет-спутников Starlink

https://static.news.ru/photo/b5d91988-a605-11ea-a85f-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

Тяжёлая ракета-носитель Falcon 9 стартовала 3 июля в 21:25 по времени Восточного побережья США (4 июня в 04:25 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Она должна вывести на орбиту 60 микроспутников системы Starlink.

Это восьмой запуск в рамках развёртывания глобальной сети интернет-покрытия. Теперь группировка SpaceX в космосе станет насчитывать 480 аппаратов, сообщает компания-разработчик SpaceX. Всего их в системе Starlink должно быть 12 тысяч.

Спутники будут выведены на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км, но после проверки их работоспособности, аппараты, используя ионные двигатели, поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Первая многоразовая ступень Falcon 9, которая используется в пятый раз, должна совершить управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике. Также спасательные морские суда должны «поймать» в надводные сети обе створки обтекателя головной части ракеты. Их повторное использование сэкономит для компании Илона Маска до $6 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС, благодаря российским комплектующим, использованным компанией Илона Маска SpaceX. Речь идёт о стыковочном адаптере IDA. Его основная конструкция была разработана и изготовлена в Ракетно-космической корпорации «Энергия», головном предприятии Роскосмоса. Созданные в «Энергии» образцы американская корпорация Boeing дооснастила некоторыми элементами.