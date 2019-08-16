https://static.news.ru/photo/482cb1b4-c0fb-11e9-b4f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/FEDOR37516789/

Госкомиссия на Байконуре приняла решение о лётных испытаниях корабля «Союз МС» с ракетой «Союз-2.1а». Аппарат разрешили вывезти на стартовый стол 19 августа для отправки на Международную космическую станцию (VRC).

Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

На Байконуре Госкомиссия приняла решение о начале лётных испытаний корабля "Союз МС" с ракетой космического назначения (РКН) "Союз-2.1.а и о вывозе 19 августа РКН на стартовый комплекс. — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 17, 2019

«Союз-2.1а» впервые будет использована для вывода на орбиту пилотируемого коробля. На борту «Союз МС» не будет экипажа — только робот «Фёдор» и грузы для МКС. Старт намечен на 22 августа, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что конкурс на страхование запуска ракеты «Протон-М» с космическими аппаратами MEV-1 и E5WB объявил входящий в госкорпорацию «Роскосмос» центр имени Хруничева. Как следует из данных закупки, объём финансирования составит 2,146 млрд рублей.