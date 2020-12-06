Китайский зонд «Чанъэ-5» начал возвращение с Луны на Землю

https://static.news.ru/photo/53800626-3777-11eb-9f57-fa163e074e61_660.jpg Фото: cnsa.gov.cn

Взлётный модуль китайской миссии «Чанъэ-5» после взятия проб грунта на Луне произвёл успешную стыковку с орбитальным и возвращаемым модулем и передал капсулу с образцами.

Об этом сообщает Китайская национальная космическая корпорация (CNSA).

6 декабря в 05:42 по пекинскому времени (00:42 мск) модуль для взлёта китайской миссии «Чанъэ-5» успешно состыковался с орбитальным модулем и возвращаемой капсулой космического аппарата. В 06:12 по местному времени (01:12 мск) контейнер с образцами лунного грунта был перегружен в возвращаемый модуль, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возвращаемый космический аппарат «Чанъэ-5» впервые в истории прислал динамичный снимок государственного флага Китая на фоне ландшафта Луны. На кадре можно увидеть флагшток с полотнищем. Они были изготовлены из специального материала и весят всего 12 граммов. На фотографии виден флаг, зажатый в автоматизированном щупальце аппарата.