Китайский марсианский зонд успешно вышел на орбиту Красной планеты

https://static.news.ru/photo/d696f7b8-6ba2-11eb-8d33-96000091f725_660.jpg Фото: Pablo de León‎/wikipedia.org

Китайский зонд по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» успешно вышел на орбиту планеты. Об этом сообщает CGTN.

Первый китайский марсианский зонд «Тяньвэнь-1» успешно вышел на орбиту Красной планеты после решающего замедления и захвата гравитацией Марса, — говорится в сообщении.

#BREAKING China's first Mars probe Tianwen-1 has successfully entered the orbit of the red planet after a crucial âbrakeâ to decelerate and be captured by Mars gravity, according to #CNSA . pic.twitter.com/jx2TaN9Z8l — CGTN (@CGTNOfficial) February 10, 2021

Для того чтобы зонд мог замедлиться, в его бортовой компьютер была заранее загружена соответствующая программа. Поскольку сигнал от Марса к Земле идёт более 10 минут, управление в реальном времени было бы невозможным. При этом на то, чтобы выполнить необходимое торможение, была лишь одна попытка.

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с «Тяньвэнь-1» осуществили 23 июля 2020 года приблизительно в 07:45 мск. Предполагается, что станция должна достигнуть Красной планеты 11 февраля 2021 года. После двухмесячной детальной съёмки посадочная платформа с лёгким 240-килограммовым марсоходом отделится от орбитального аппарата и сядет на поверхность в районе южной части равнины Утопия в восточной части северного полушария Марса.

Миссия подразумевает выход и вращение аппарата на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности планеты. Это должно дать возможность учёным изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля и, как следствие, приблизиться к разгадке тайны происхождения и эволюции как Красной планеты, так и всей Солнечной системы.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные из научного проекта SWIM (Subsurface Water Ice Mapping) создали карту водяного льда, обнаруженного под поверхностью Марса. Эти сведения были получены в результате миссий космических аппаратов NASA Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Global Surveyor и Mars Odyssey. По мнению авторов проекта, эта карта должна помочь при выборе места для будущей высадки на Красную планету.