Китайские ученые обнаружили следы вулканической активности в лунном грунте Nature Astronomy: китайские ученые выявили следы вулканической активности в лунном грунте

Фото: NASA / Keystone Press Agency / Global Look Press

После анализа образцов лунного грунта, полученных с зонда «Чанъэ-5», китайские ученые заявили о выявлении следов вулканической активности. В работе, которая была опубликована в журнале Nature Astronomy, отмечается, что удалось обнаружить семь образцов уникальных по форме, цвету и другим характеристикам для Луны минералов. Их химический анализ показал, что некоторые образцы имеют вулканическое происхождение.

Дальнейшее химическое исследование частиц показало, что некоторые образцы имеют вулканическое происхождение. Кроме того, они обладают нетипичным химическим составом, который нехарактерен для других известных вулканических реголитов, — сказано в исследовании.

По мнению авторов работы, минералы могли образоваться в результате серии древних извержений.

Американский космический зонд DART (Double Asteroid Redirection Test) ранее впервые в истории успешно изменил орбиту малого астероида Диморфос, столкнувшись с ним 27 сентября. Столкновение зонда с астероидом произошло 27 сентября. NASA протестировало технологию защиты Земли от потенциальной опасности в виде астероидов и комет, совершив контролируемый таран. Столкновение произошло на скорости 6,5 километра в секунду. В результате связь с зондом была потеряна.