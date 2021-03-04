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Китай опубликовал новые снимки Марса

23:49, 04 марта 2021
Фото: Pixabay

Три новых снимка Марса в высоком разрешении опубликовало Китайское национальное космическое агентство.

Кадры были сделаны первым китайским зондом для исследования Красной планеты, их представил телеканал CGTN.

Китайский зонд «Тяньвэнь-1» был запущен к Марсу в июле 2020 года. Планируется, что он совершит посадку на Красную планету в мае-июне текущего года.

В случае успеха учёные смогут подробнее изучить атмосферу планеты, её рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля. Также специалисты надеются получить данные о происхождении и эволюции планеты и найти ответ на главный вопрос: сможет ли Марс в будущем стать пригодным для жизни человека.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Китайское национальное космическое управление (CNSA) разработает сверхтяжёлую ракету-носитель, чтобы с её помощью осуществить в 2030 году пилотируемую миссию на Луну.

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