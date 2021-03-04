Китай опубликовал новые снимки Марса

https://static.news.ru/photo/ddf11f5e-10c4-11eb-9c40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Три новых снимка Марса в высоком разрешении опубликовало Китайское национальное космическое агентство.

Кадры были сделаны первым китайским зондом для исследования Красной планеты, их представил телеканал CGTN.

#BREAKING The China National Space Administration releases three high-definition images of #Mars taken by the nation's first Mars exploration mission probe Tianwen-1 pic.twitter.com/niZnadV6hK — CGTN (@CGTNOfficial) March 4, 2021

Китайский зонд «Тяньвэнь-1» был запущен к Марсу в июле 2020 года. Планируется, что он совершит посадку на Красную планету в мае-июне текущего года.

В случае успеха учёные смогут подробнее изучить атмосферу планеты, её рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля. Также специалисты надеются получить данные о происхождении и эволюции планеты и найти ответ на главный вопрос: сможет ли Марс в будущем стать пригодным для жизни человека.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Китайское национальное космическое управление (CNSA) разработает сверхтяжёлую ракету-носитель, чтобы с её помощью осуществить в 2030 году пилотируемую миссию на Луну.