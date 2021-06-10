Кармическое затмение: кто в России увидел редкое астрономическое явление

В четверг, 10 июня, жители России и всей планеты наблюдали первое с 1966 года кольцеобразное затмение Солнца. Луна полностью закрыла центр звезды над Чукоткой, а в европейской части страны Солнце выглядело как надкушенное яблоко.
Луна начала закрывать Солнце в районе 20:20 по местному времени (14:20 по Москве).
«Огненное кольцо» увидели жители острова Новая Сибирь, западной части Чукотского автономного округа, северо-западной части Камчатского края, Якутии, а также севера Магаданской области.
По мнению астрологов, это солнечное затмение стало заключительным аккордом в кармическом коридоре затмений, начало которому дала 26 мая Багровая Луна.
Самые яркие кадры уникального астрономического явления — в фотогалерее NEWS.ru.
Кольцевое солнечное затмение над горизонтом Торонто, Канада
Frank Gunn/Keystone Press Agency/Global Look Press
Частичное солнечное затмение было видно из Памплоны, где луна прошла впереди Солнца, покрывая 7% солнечного диска. Планетарий Памплоны организовал мероприятия на эспланаде своей штаб-квартиры. Испания
Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press
Фаза солнечного затмения, наблюдаемая у Федоровской церкви. Иваново, Россия
Владимир Смирнов/ТАСС
Человек в очках SoFi, защищающих его от сильных солнечных лучей, отражается на дисплее смартфона, показывая частичное солнечное затмение. Билефельд, Германия
Friso Gentsch/dpa/Global Look press
Частичное солнечное затмение над мостами, пересекающими Ист-Ривер, в Нью-Йорке, США
EPA/ТАСС
Люди наблюдают частичное солнечное затмение через облачное небо с лондонского холма Примроуз. Лондон, Великобритания
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press
Частичное солнечное затмение можно увидеть за темными облаками в небе над статуей Юбилейного парка в Брюсселе, Бельгия
EPA/ТАСС
Пекин, Китай
AP/TASS
Частичное солнечное затмение, при котором видно, как луна движется впереди солнца, сегодня видно сквозь облака в Лидсе, Великобритания
Andrew Mccaren/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ученики школы Бродерса смотрят на частичное лунное затмение в Руселаре, Бельгия
Kurt Desplenter/Keystone Press Agency/GLobal Look Press
Кольцевое солнечное затмение над строительными кранами и Башней мира на Парламентском холме в Оттаве, Канада
The Canadian Press/PA Images/ТАСС