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Частичное солнечное затмение можно увидеть за темными облаками в небе над статуей Юбилейного парка в Брюсселе, Бельгия
Космос

Кармическое затмение: кто в России увидел редкое астрономическое явление

17:07, 10 июня 2021
Фото: EPA/ТАСС
NEWS.ru

В четверг, 10 июня, жители России и всей планеты наблюдали первое с 1966 года кольцеобразное затмение Солнца. Луна полностью закрыла центр звезды над Чукоткой, а в европейской части страны Солнце выглядело как надкушенное яблоко.

Луна начала закрывать Солнце в районе 20:20 по местному времени (14:20 по Москве).

«Огненное кольцо» увидели жители острова Новая Сибирь, западной части Чукотского автономного округа, северо-западной части Камчатского края, Якутии, а также севера Магаданской области.

По мнению астрологов, это солнечное затмение стало заключительным аккордом в кармическом коридоре затмений, начало которому дала 26 мая Багровая Луна.

Самые яркие кадры уникального астрономического явления — в фотогалерее NEWS.ru.

Кольцевое солнечное затмение над горизонтом Торонто, Канада

Frank Gunn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Частичное солнечное затмение было видно из Памплоны, где луна прошла впереди Солнца, покрывая 7% солнечного диска. Планетарий Памплоны организовал мероприятия на эспланаде своей штаб-квартиры. Испания

Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фаза солнечного затмения, наблюдаемая у Федоровской церкви. Иваново, Россия

Владимир Смирнов/ТАСС

Человек в очках SoFi, защищающих его от сильных солнечных лучей, отражается на дисплее смартфона, показывая частичное солнечное затмение. Билефельд, Германия

Friso Gentsch/dpa/Global Look press

Частичное солнечное затмение над мостами, пересекающими Ист-Ривер, в Нью-Йорке, США

EPA/ТАСС

Люди наблюдают частичное солнечное затмение через облачное небо с лондонского холма Примроуз. Лондон, Великобритания

Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Частичное солнечное затмение можно увидеть за темными облаками в небе над статуей Юбилейного парка в Брюсселе, Бельгия

EPA/ТАСС

Пекин, Китай

AP/TASS

Частичное солнечное затмение, при котором видно, как луна движется впереди солнца, сегодня видно сквозь облака в Лидсе, Великобритания

Andrew Mccaren/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ученики школы Бродерса смотрят на частичное лунное затмение в Руселаре, Бельгия

Kurt Desplenter/Keystone Press Agency/GLobal Look Press

Кольцевое солнечное затмение над строительными кранами и Башней мира на Парламентском холме в Оттаве, Канада

The Canadian Press/PA Images/ТАСС

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