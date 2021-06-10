Кармическое затмение: кто в России увидел редкое астрономическое явление

26 мая жители некоторых уголков Земли могли наблюдать два уникальных явления — суперлуние и полное лунное затмение. Хотя оба этих явления по отдельности не редки, но вместе совпадают крайней редко.

Суперлуние — ежегодный момент, когда Луна подходит к Земле наиболее близко. Из-за различных атмосферных явлений естественный спутник приобретает красный, а иногда и бордовый цвет.