«Искажение памяти»: посольство РФ напомнило Госдепу про Юрия Гагарина

https://static.news.ru/photo/3f218856-9c0a-11eb-a81b-96000091f725_660.jpg Фото: ТАСС

Российское посольство в США упрекнуло Госдепартамент в короткой памяти после того, как ведомство опубликовало на русском языке поздравление с 60-летием первого полёта в космос, но «забыло» упомянуть, кто именно был первым человеком в космосе. Во всём мире 12 апреля празднуют Международный день полёта человека в космос.

С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз Госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса. Хотели бы напомнить, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днём полёта человека в космос в память о советском космонавте Юрии Гагарине, — написано в Facebook российской дипмиссии.

Дипломаты посоветовали своим американским коллегам сходить в вашингтонский Национальный музей воздухоплавания и аэронавтики. Там стоит бюст Гагарина, а также есть поздравительное письмо, который Джон Кеннеди отправил Никите Хрущёву в связи с успешным полётом российского космонавта.

Ранее NEWS.ru писал, что интернет-пользователи критически отозвались на публикацию в русскоязычном аккаунте Государственного департамента США о Дне космонавтики. Людей, также как и российских дипломатов, насторожило, что в тексте Госдепа не упоминается Юрий Гагарин.