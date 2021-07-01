Грузовик «Прогресс» с оборудованием для съёмок фильма состыковался с МКС

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-17» состыковался с Международной космической станцией (МКС), трансляция идёт на сайте Роскосмоса.
Корабль причалил к модулю «Поиск» российского сегмента станции в 04:00, как и планировалось. Он был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» 30 июня.
РИА Новости уточняет, что на борту «Прогресса МС-17» находится оборудование весом 13,75 кг, которое станут использовать для съёмок художественного фильма «Вызов». При этом, какое именно оборудование доставлено на МКС, не уточняется.