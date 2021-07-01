Грузовик «Прогресс» с оборудованием для съёмок фильма состыковался с МКС

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-17» состыковался с Международной космической станцией (МКС), трансляция идёт на сайте Роскосмоса.

Корабль причалил к модулю «Поиск» российского сегмента станции в 04:00, как и планировалось. Он был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» 30 июня.

РИА Новости уточняет , что на борту «Прогресса МС-17» находится оборудование весом 13,75 кг, которое станут использовать для съёмок художественного фильма «Вызов». При этом, какое именно оборудование доставлено на МКС, не уточняется.

Ранее стало известно, что «Прогресс» доставит на станцию топливо для дозаправки, питьевую воду, баллоны с кислородом и около 1500 кг сухих грузов.