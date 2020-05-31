Глава NASA поздравил экипаж Crew Dragon с успешным завершением полёта к МКС

https://static.news.ru/photo/5225bf6a-a351-11ea-80c5-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Брайденстайн Фото: Joel Kowsky/dpa/Global Look Press

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн поздравил астронавтов Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена с успешной состыковкой с Международной космической станцией (МКС).

Об этом он написал в своём Twitter. В сообщении Брайденстайн назвал астронавтов «двумя любимыми папами Америки».

Два любимых папы Америки в космосе состыковались с Международной космической станцией, — написал он.

Welcome home @AstroBehnken and @Astro_Doug ! Americaâs two favorite dads in space have docked to the @Space_Station . https://t.co/e2KaxtW4Gf — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 31, 2020

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции с опережением графика. Прямая трансляция велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее NEWS.ru писал о том, что первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Александр Шерин прокомментировал запуск космического корабля Crew Dragon. По его словам, пока рано делать какие-либо выводы об успехе американцев, и он предположил, что ракета может быть собрана из российских комплектующих.