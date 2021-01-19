Эксперты заявили о риске появления новых трещин на МКС

https://static.news.ru/photo/fbb8af9c-5aa3-11eb-a2a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Keystone Press Agency

Устранение возникшей на Международной космической станции (МКС) трещины может усилить так называемую напряжённость металла в других частях корпуса, но игнорировать дефект тоже нельзя, считают эксперты отрасли.

Так как самостоятельно решить проблему с трещиной космонавты не смогут, вероятно, для устранения дефекта придётся использовать сварку, рассказал руководитель научно-производственного центра «Технологии космического материаловедения» Томского политехнического университета (ТПУ) Василий Фёдоров «Известиям».

На основании экспериментов в области электронно-лучевой сварки, проведенных в Советском Союзе на станции «Мир», можно предположить, что данный метод можно использовать для ее ликвидации, — добавил эксперт.

Он отметил, что устранение трещины способно привести к напряжённости металла станции в других местах и новое повреждение может появиться при, например, жёсткой стыковке.

При этом любая трещина неизбежно будет расширяться, предупредил завкафедрой физической электроники и технологии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Семёнов. Среди способствующих этому факторов, в частности, вибрация на станции и постоянная смена температуры обшивки МКС, так как она то уходит в тень, то освещается Солнцем.

Фёдоров подчеркнул, что появление трещин на МКС свидетельствует об износе материала обшивки.

Внешняя часть МКС сделана из специального сплава — алюминия с добавлением различных элементов. Функционал этого сплава подразумевает противостояние развитию трещин, поэтому их образование говорит об «износе» поверхностного слоя материала. Происходит это из-за того, что материал непрерывно подвергается воздействию космического излучения и необходимые для поддержания его свойств элементы со временем «улетучиваются», — объяснил глава НПЦ.

Первую утечку воздуха на МКС обнаружили в августе 2020 года в российском модуле «Звезда», в середине декабря 2020 года выяснилось, что есть второе место утечки.

Как писал NEWS.ru генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил версию о причастности робота «Федора» к трещине на Международной космической станции (МКС). По его словам, рассказы о том, что «Фёдор» стал причиной утечки из трещины в российском модуле «Звезда» не верны.