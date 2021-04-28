Эксперты рассказали о планах Китая потеснить Россию в космосе

Запущенный Китаем на околоземную орбиту модуль «Тяньхе», который станет основой будущей космической станции, по размеру составит четверть МКС, но по своим характеристикам превзойдёт её. Об этом рассказали эксперты в интервью ФБА «Экономика сегодня».
По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, с помощью этого проекта китайцы вышли вперёд и продолжают теснить Россию в космосе.
Москва объявила, что уходит из МКС, а Пекин буквально в течение этого же месяца занял наше место запуском орбитального модуля. Именно так ситуация обстоит на сегодня — КНР продолжает двигаться вперёд, — отметил Моисеев.
Он заявил, что уже сейчас следует выяснить, кто впереди в космической отрасли — Россия или Индия.
Как рассказал изданию директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов, проект орбитальной станции является частью большой китайской космической программы, которую Пекин планирует развивать в ближайшие десятилетия.
Пекин собирается воспользоваться старением МКС и в будущем предложит свои услуги другим странам. К программе «Тяньгун» уже присоединились учёные из 16 государств, но на проект довлеет фактор санкций США. Они могут замедлить создание компонентов проекта и его реализацию, но никто не сомневается, что китайцы полетят, — заявил Маслов.
Специалист сообщил, что в ближайшие недели к объекту отправят корабль с грузом и трёх тайконавтов в основной модуль. Постепенно к «Тяньхе» будут присоединяться новые модули. В итоге китайская орбитальная станция «Тяньгун», полностью подготовленная к работе, будет иметь Т-образную форму. На станции одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек в течение 10 дней во время смены экипажа.
Как сообщалось, в четверг, 29 апреля, с космодрома Вэньчан на острове Хайнань стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-5В» с основным модулем будущей китайской орбитальной станции.
Основной модуль будущей станции, получивший название «Тяньхэ», имеет в длину 16,6 метра, а максимальный диаметр — 4,2 метра. На сегодняшний день это самый крупный из созданных в Китае космических аппаратов. В этом модуле планируется расположить центр контроля и управления, а также основное жилое пространство для экипажа. Также здесь смогут проводиться некоторые научные и технологические опыты.
Китайцы интенсивно занимаются строительством орбитальной станции и планируют завершить проект уже в следующем году. Россия запустит свой аналог МКС к 2035 году.