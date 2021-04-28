Эксперты рассказали о планах Китая потеснить Россию в космосе

https://static.news.ru/photo/a2830a1e-a8e4-11eb-83e6-96000091f725_660.jpg Фото: Zhou Jiayi/XinHua/Global Look Press

Запущенный Китаем на околоземную орбиту модуль «Тяньхе», который станет основой будущей космической станции, по размеру составит четверть МКС, но по своим характеристикам превзойдёт её. Об этом рассказали эксперты в интервью ФБА «Экономика сегодня».

По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, с помощью этого проекта китайцы вышли вперёд и продолжают теснить Россию в космосе.

Москва объявила, что уходит из МКС, а Пекин буквально в течение этого же месяца занял наше место запуском орбитального модуля. Именно так ситуация обстоит на сегодня — КНР продолжает двигаться вперёд, — отметил Моисеев.

Он заявил, что уже сейчас следует выяснить, кто впереди в космической отрасли — Россия или Индия.

Как рассказал изданию директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов, проект орбитальной станции является частью большой китайской космической программы, которую Пекин планирует развивать в ближайшие десятилетия.

Пекин собирается воспользоваться старением МКС и в будущем предложит свои услуги другим странам. К программе «Тяньгун» уже присоединились учёные из 16 государств, но на проект довлеет фактор санкций США. Они могут замедлить создание компонентов проекта и его реализацию, но никто не сомневается, что китайцы полетят, — заявил Маслов.

Специалист сообщил, что в ближайшие недели к объекту отправят корабль с грузом и трёх тайконавтов в основной модуль. Постепенно к «Тяньхе» будут присоединяться новые модули. В итоге китайская орбитальная станция «Тяньгун», полностью подготовленная к работе, будет иметь Т-образную форму. На станции одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек в течение 10 дней во время смены экипажа.

Как сообщалось, в четверг, 29 апреля, с космодрома Вэньчан на острове Хайнань стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-5В» с основным модулем будущей китайской орбитальной станции.

Основной модуль будущей станции, получивший название «Тяньхэ», имеет в длину 16,6 метра, а максимальный диаметр — 4,2 метра. На сегодняшний день это самый крупный из созданных в Китае космических аппаратов. В этом модуле планируется расположить центр контроля и управления, а также основное жилое пространство для экипажа. Также здесь смогут проводиться некоторые научные и технологические опыты.

Китайцы интенсивно занимаются строительством орбитальной станции и планируют завершить проект уже в следующем году. Россия запустит свой аналог МКС к 2035 году.