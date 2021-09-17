Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился близ Флориды

Космический корабль Crew Dragon с полностью непрофессиональным экипажем на борту благополучно совершил посадку на воду в Атлантическом океане близ побережья Флориды. Трансляция велась на сайте компании SpaceX.
Корабль
За время своего пребывания в космосе астронавты провели ряд научных экспериментов.
Как сообщалось ранее, миссия Inspiration4 является благотворительной и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях.