Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился близ Флориды

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Космический корабль Crew Dragon с полностью непрофессиональным экипажем на борту благополучно совершил посадку на воду в Атлантическом океане близ побережья Флориды. Трансляция велась на сайте компании SpaceX.

Корабль провёл на орбите около трёх суток. На его борту находились четыре космических туриста: командир экипажа и спонсор полёта предприниматель Джаред Исаакман, исследователь Сиан Проектор, медик Хейли Арсено и ветеран ВВС США, выступающий в качестве бортинженера, Кристофер Семброски.

За время своего пребывания в космосе астронавты провели ряд научных экспериментов.

Как сообщалось ранее, миссия Inspiration4 является благотворительной и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях.