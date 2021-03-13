Британский астрофизик рассказал об ошибке Илона Маска

https://static.news.ru/photo/6bd26e4c-8436-11eb-9a3f-96000091f725_660.jpg Илон Маск Фото: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa-pool/dpa/Global Look Press

Астрофизик из Великобритании Мартин Рис в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в ОАЭ раскритиковал идею основателя SpaceX Илона Маска об отправке миллиона человек на Марс к 2050 году.

Учёный заявил, что план американского изобретателя основан на опасном заблуждении. По словам Риса, жить на Марсе «ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста».

Ещё один участник саммита, американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон отметил, что Марс придётся «превратить в Землю», если люди собираются жить на четвёртой планете от Солнца. Он добавил, что сейчас сценарий переселения на другую планету в целях спасения от возможной глобальной катастрофы на Земле выглядит нереалистичным. Учёный посчитал, что проще предотвратить катастрофу, чем менять Марс, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что SpaceX экстренно отменила испытательный полёт прототипа космического корабля Starship SN10, предназначенного для полёта на Марс. Предполагалось, что Starship за несколько минут поднимется на высоту порядка 10 километров и плавно опустится на расположенную рядом со стартовым комплексом площадку.