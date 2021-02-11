Астрономы зарегистрировали самый дальний объект Солнечной системы

https://static.news.ru/photo/5ba33a60-6c53-11eb-a02a-96000091f725_660.jpg Фото: Roberto Molar Candanosa, Scott S. Sheppard Carnegie Institution for Science

Астрономы подтвердили, что слабый объект 2018 AG 37 , найденный в 2018-м и названный Farfarout, действительно самый удалённый из всех наблюдаемых в Солнечной системе. Его официально занесли в электронный Циркуляр малых планет.

Его первооткрыватели не сразу смогли определить расстояние до Farfarout и вычислить орбиту. Для этого понадобилось дополнительное время для исследования. Однако теперь в международной обсерватории Gemini и других наземных телескопов учёные выяснили параметры Farfarout.

Farfarout, вероятно, был выброшен во внешнюю Солнечную систему, оказавшись слишком близко к Нептуну в далеком прошлом, — заявили в Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии Национального научного фонда США.

Он находится в 132 астрономических единицах от Солнца, что в 132 раза дальше от Солнца, чем Земля. Максимальным расстоянием может быть 175 а.е. Его диаметр — около 400 км, говорится в циркуляре. Для сравнения, Плутон находится в среднем на расстоянии 39 астрономических единиц от Солнца. Предыдущим рекордсменом был объект 2018 VG 18 , или Farout — в 124 астрономических единицах.

Накануне в атмосфере Марса впервые обнаружили хлороводород. Такое открытие сделал российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite (Комплекс для изучения химии атмосферы) космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейского проекта ExoMars 2016. Отмечается, что ранее хлороводород был известен в атмосферах как минимум двух планет Солнечной системы — Земли и Венеры. На Земле он попадает в воздух из моря при превращении частиц морских солей в аэрозоль. На Венере же вещество является одним из главных факторов, благодаря которому углекислотная атмосфера планеты остаётся стабильной.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные из научного проекта SWIM (Subsurface Water Ice Mapping) создали карту водяного льда, обнаруженного под поверхностью Марса. Эти сведения были получены в результате миссий космических аппаратов NASA Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Global Surveyor и Mars Odyssey. По мнению авторов проекта, эта карта должна помочь при выборе места для будущей высадки на Красную планету.