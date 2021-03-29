Астрономы рассказали, какие небесные явления можно наблюдать в апреле

https://static.news.ru/photo/86d590c0-909d-11eb-94dd-96000091f725_660.jpg Фото: ESA/via Globallookpress.com

Жители Москвы и всей России смогут наблюдать с начала апреля в небе планету Юпитер. Об этом журналистам рассказал заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Видимое положение Юпитера удаляется от Солнца, и он становится виден по утрам перед восходом. Пока он теряется в лучах утренней зари, его вряд ли удастся увидеть невооружённым взглядом. Но можно фотографировать, — приводит «Москва 24» слова учёного.

Он отметил, что Юпитер будет выглядеть как яркая, светящаяся точка. С 11 апреля россияне также смогут наблюдать по утрам планету Сатурн. В мае эти небесные объекты можно будет наблюдать без телескопа. Кроме того, с 16 по 25 апреля с территории России хорошо будет виден «звездопад Лириды», который случается ежегодно и является хорошо изученным явлением.

Максимальный поток будет 22 апреля. В течение часа можно наблюдать порядка 15–20 метеоров по всей небесной полусфере, а иногда возможны всплески до 100 метеоров, — рассказал агентству научный сотрудник Института астрономии РАН Владислав Леонов.

Он добавил, что апрель является самым подходящим месяцем для астрономических наблюдений, так как зимой часто мешают погодные условия, а летом ночи становятся более короткими и светлыми.

Как сообщал NEWS.ru, новый анализ движения приближающегося к Земле астероида Апофис помог лучше рассчитать его траекторию и показал, что в ближайшем будущем «камень» на нашу планету не упадёт. Объект получил известность как одно из самых потенциально опасных небесных тел. Предыдущие прогнозы говорили о том, что во время будущих сближений с Землёй в 2029, 2036 или 2068 годах Апофис имеет совсем не нулевые шансы рухнуть на неё.