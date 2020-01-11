https://static.news.ru/photo/748e9db0-35dd-11ea-944d-fa163e074e61_660.jpg Фото: JPL-Caltech/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Астрономы из США проанализировали рентгеновское и ультрафиолетовое излучение звёзд различных спектральных классов от бело-жёлтых до красных карликов. Исследование показало, что пригодные для жизни планеты должны вращаться вокруг звёзд К-класса, которые имеют оранжевый цвет и температуру 3500–5000 кельвинов.

По мнению учёных, планеты в таких системах могут иметь жидкую воду. Они также намного спокойнее красных карликов, где часто случаются вспышки. В качестве примера исследователи называют звезду Kepler-442, вокруг которой вращается каменистая планета Kepler-442b, пишет Science Alert.

Было подсчитано, что в пределах 100 световых лет от Земли существует около тысячи подобных оранжевых звёзд.

В сентябре астрономы обнаружили воду в атмосфере пригодной для жизни экзопланеты К2-18b. Планета в восемь раз тяжелее и в два раза больше Земли. Она находится в зоне обитаемости своей звезды K2-18 в созвездии Льва. На планете есть вода в жидкой форме, а температура, по мнению экспертов, схожа с земной, писал NEWS.ru.