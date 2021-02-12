Астрономы оценили опасность приближающегося к Земле астероида-гиганта

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Гигантский астероид приблизится к Земле в конце марта. Астрономы оценили вероятность столкновения космического объекта с планетой.

По словам астронома и научного руководителя Школы астрономии Павла Скрипниченко, крупные объекта не часто оказываются близко к Земле.

Один такой объект — (231937) 2001 FO32 — мы ждём на равноденствие 21 марта. Оценочный размер — от 500 метров до километра, и чуть более пяти расстояний от Земли до Луны будет до него в минимуме, — рассказал он.

Эксперт отметил, что этот объект не опасен для человечества — вероятность его столкновения близка к нулю. Однако, добавил он, самые опасные объекты в астероидно-кометной области пока не открыты.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров назвал приближение огромного астероида рядовым событием.

Такое происходит часто. После многочисленных открытий инфракрасным телескопом Wise, внимание астрономов приковано к расстоянию между Землёй и Луной, не дальше, — пояснил он.

Гончаров сообщил, что астероид пройдёт за Луной, поэтому он не представляет интереса для науки и в целом, объекты, пролетающие за спутником Земли, «перестали быть важными», передаёт URA.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее профессор астрономии из Гарварда Ави Леб заявил, что инопланетяне не посещают Землю, поскольку считают людей глупыми.