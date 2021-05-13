Астроном оценил угрозу Земле от астероида размером с пирамиду Хеопса

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Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров в беседе с телеканалом «Москва 24» сообщил, что астероид, сблизившийся с Землёй 14 мая, не представляет опасности для людей.

Крупный астероид диаметром до 200 метров, сравнимый по габаритам с пирамидой Хеопса, приблизится на минимальное расстояние к Земле в 13:04 мск. Ближайшая точка траектории полёта небесного тела в 15 раз дальше от Земли, чем Луна. Такая дистанция позволяет уверено говорить об отсутствии угрозы для нашей планеты, астроном оценил возможный риск как нулевой.

На этом расстоянии летают миллионы астероидов, из которых сотни тысяч сейчас известны. Они неопасны, и это происходит очень часто, — пояснил специалист.

Астроном рассказал, что астероиды, которые приближаются особенно близко к Земле, обычно имеют небольшие размеры. Те из них, что попадают в атмосферу, становятся метеоритами. Случаи, когда с Землёй сближаются действительно крупные объекты, крайне редки. В частности, через несколько лет астероид Алофис должен приблизиться на расстояние в 10 раз ближе, чем дистанция от Земли до Луны. Он не столкнётся с Землёй, однако это более интересное астрономическое событие, сказал Гончаров. Диаметр Алофиса составляет 300 метров.

Ранее российские учёные выяснили вероятный состав Тунгусского метеорита и смоделировали его полёт сквозь атмосферу Земли. Они также смогли объяснить, чем были вызваны масштабные разрушения в месте его нахождения.