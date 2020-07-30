Американские учёные могут первыми в истории добыть кислород на Марсе

https://static.news.ru/photo/d3dac6ca-d274-11ea-b5d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/Global Look Press

Чистейший кислород может впервые появиться на Марсе в 2021 году, если эксперимент MOXIE оправдает ожидания своих создателей, считает заместитель научного руководителя проекта и профессор Массачусетского технологического института (США), экс-астронавт NASA Джеффри Хоффман.

С помощью электротока он будет разделять атомы диоксида углерода, из которых на 96% состоит атмосфера Марса, и выделять из нее кислород. <...>Получение кислорода на Марсе, в отличие от доставки на него 30 тонн газообразного вещества, позволит сэкономить миллиарды долларов. Полет на Марс и так, без всякого сомнения, будет дорогим, и все, что мы можем сделать, чтобы сократить стоимость и сделать это более доступным, очень важно, — пояснил американец.

MOXIE — это аппарат размером с аккумулятор автомобиля для получения кислорода из атмосферы Красной планеты. Устройство весит около 17 килограммов. Его установят на марсоход Perseverance («Настойчивость»). Его отправили на Марс с Земли 30 июля 2020 года. К февралю 2021-го MOXIE должен оказаться на соседней планете, передаёт РИА Новости.

Ракета-носитель Atlas V, которая доставит марсоход на Красную планету, стартовала с мыса Канаверал 30 июля в 07:50 по времени Восточного побережья США (14:50 мск). Предполагается, что планетоход совершит посадку в кратере Езеро на Марсе в феврале 2021 года.

Этот регион был выбран на основе данных со спутников, согласно которым ранее там была дельта реки и могли сохраниться следы жизни. Аппарат будет искать её признаки, а также собирать образцы марсианской породы. Для этих целей он оснащён видеокамерами, роботизированной рукой, инструментами для химического и минералогического анализа почвы, рентгеновский и ультрафиолетовым спектрометрами. Кроме того, марсоход оборудован установкой для выработки кислорода из диоксида углерода и датчиками для метеонаблюдений.

Соединённые Штаты Америки серьёзно увлечены идеей освоения Марса. Даже лунная программа, поддерживаемая администрацией лидера США Дональда Трампа, рассматривается как промежуточный этап изучения Красной планеты.

В Белом доме считают, что в 2030-х Вашингтон может осуществить свою мечту и отправить землянина на Марс, несмотря на сомнения экспертов. Сторонники проекта уверены, что лучше поставить перед США такую цель и стремиться к её реализации, чем не желать освоения Марса вовсе.

Ранее NEWS.ru писал, что ОАЭ отправили к Марсу свой первый зонд. Он должен достигнуть Красной планеты в 2021 году, к 50-летию основания государства. Аппарат будет заниматься исследованиями марсианской атмосферы и климата.