Зеленский рассказал, от чего зависят дальнейшие переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам проведения эвакуационных мероприятий для мирных жителей 5 марта можно будет судить о дальнейшем ходе переговоров с Россией. Как он заявил в видеообращении в своём Telegram-канале, главным на сегодня должно стать выполнение договорённостей по гуманитарным коридорам.

Мы делаем всё с нашей стороны, чтобы договорённость заработала. Это одна из главных задач именно на сегодня, — подчеркнул президент.

О гумкоридорах для выхода гражданского населения и возможном временном прекращении огня на маршрутах Москва и Киев договорились в ходе второго этапа переговоров. Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук рассказала, что из Мариуполя по гуманитарным коридорам будет вывезено более 200 тысяч человек, а из Волновахи — свыше 15 тысяч, режим тишины продлится до 17:00 по московскому времени.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что гумкоридор для мирных жителей через Запорожье является небезопасным. Он предостерёг от возможных провокаций со стороны украинских военных на маршруте и отметил, что ДНР будет крайне сложно обеспечить безопасность на этом маршруте.