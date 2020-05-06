Зеленский пригрозил уволить глав областей за невыплату надбавок врачам

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряд глав областных администраций могут в скором времени покинуть занимаемые должности, если в их регионах не будут выплачены надбавки врачам, лечащим больных с коронавирусом.

Зеленский обратился к региональным руководителям в видеообращении, которое доступно на YouTube. По словам президента, ещё в середине апреля правительство перечислило средства на выплату надбавок. Однако в некоторых регионах эти деньги до сих пор не дошли до врачей. Зеленский подчеркнул, что не будет терпеть такое отношение к медикам.

В тех регионах, где будут невыплаты, главы администрации будут по меньшей мере лишены зарплат, а может, и своих должностей, — пригрозил президент Украины.

По последним данным, на Украине выявлено 13 183 случая COVID-19 при 327 летальных исходах.

Как передавал NEWS.ru, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна в середине мая должна выйти на пик по распространению коронавируса.