Зеленский назвал Сергея Королёва «великим украинским учёным»

Президент Украины Владимир Зеленский высказался в связи с празднованием 114-летия выдающегося советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва. Он назвал Королёва «великим украинским учёным».
Сегодня день рождения великого украинского учёного, ракетостроителя и проектировщика космических кораблей Сергея Королёва. Несомненно, он был одним из лучших. Я бы хотел пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королёва, — написал Зеленский в Twitter.
Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best. Iâd like to invite his longtime fan @elonmusk to #Ukraine, to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY
Под этой записью развернулась бурная дискуссия о том, к какой нации следует относить Королёва, родившегося в 1907 году в Житомире, который тогда являлся частью Российской империи, а позже стал городом на территории Украинской ССР. Один из пользователей предложил компромисс — называть Королёва именно советским учёным, без привязки к происхождению.
Утром 12 января на Красной площади в Москве представители Роскосмоса возложили цветы к месту захоронения Сергея Павловича. Аналогичная церемония состоялась в городе Королёве Московской области, где он жил и работал: руководители головного института Роскосмоса ЦНИИмаш возложили цветы к памятнику легендарному конструктору, а также к памятнику «Звёздные люди» в сквере Покорителей космоса.
Ранее NEWS.ru писал, что инженер и предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск поделился отношением к прославленному советскому конструктору ракетно-космической техники Сергею Королёву. «Он был великолепен», — по-русски написал Маск в Twitter.