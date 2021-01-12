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Зеленский назвал Сергея Королёва «великим украинским учёным»

16:59, 12 января 2021 209
Сергей Королёв Сергей Королёв Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский высказался в связи с празднованием 114-летия выдающегося советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва. Он назвал Королёва «великим украинским учёным».

Сегодня день рождения великого украинского учёного, ракетостроителя и проектировщика космических кораблей Сергея Королёва. Несомненно, он был одним из лучших. Я бы хотел пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королёва, — написал Зеленский в Twitter.

Под этой записью развернулась бурная дискуссия о том, к какой нации следует относить Королёва, родившегося в 1907 году в Житомире, который тогда являлся частью Российской империи, а позже стал городом на территории Украинской ССР. Один из пользователей предложил компромисс — называть Королёва именно советским учёным, без привязки к происхождению.

Утром 12 января на Красной площади в Москве представители Роскосмоса возложили цветы к месту захоронения Сергея Павловича. Аналогичная церемония состоялась в городе Королёве Московской области, где он жил и работал: руководители головного института Роскосмоса ЦНИИмаш возложили цветы к памятнику легендарному конструктору, а также к памятнику «Звёздные люди» в сквере Покорителей космоса.

Ранее NEWS.ru писал, что инженер и предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск поделился отношением к прославленному советскому конструктору ракетно-космической техники Сергею Королёву. «Он был великолепен», — по-русски написал Маск в Twitter.

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