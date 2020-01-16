https://static.news.ru/photo/bcd2b614-3886-11ea-a437-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ежегодно 16 января на Украине вспоминают военнослужащих, участвовавших в боях за донецкий аэропорт. Президент страны Владимир Зеленский в своём Telegram-канале почтил память «киборгов» (как неофициально прозвали участвовавших в этих событиях украинских силовиков).

Зеленский отметил, что сражавшиеся в аэропорту бойцы — «живые и павшие» — являются лучшим примером для тех, «кто когда-нибудь будет оборонять Украину». Президент заявил, что «киборги» выстояли там, «где не выдержал бетон» и даже «враг» признал их «несокрушимость».

Каждый знает, что «киборг» — это не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера, а наш, украинский воин-герой, — написал Зеленский.

Бои за донецкий аэропорт в ходе вооружённого конфликта в Донбассе продолжались с перерывами с мая 2014 года до 21 января 2015 года и закончились занятием объекта силами сампровозглашённой ДНР. По данным Киева, в ходе боев погибло 200 украинских силовиков. Донецк заявил о 597 погибших военных противника.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Зеленский 16 января своим указом понизил до 18 лет призывной возраст на Украине.