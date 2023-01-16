Запуск российско-белорусского спутника запланировали на 2028 год В Минске сообщили, что запуск российско-белорусского спутника наметили на 2028 год

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Директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой заявил, что запуск российско-белорусского спутника дистанционного зондирования Земли планируется на 2028 год. При этом есть задачи произвести его раньше намеченного срока, отметил он в интервью телеканалу СТВ.

Сейчас плановые сроки — это запуск в 2028 году, но ставится задача сделать быстрее, — подчеркнул Золотой.

По словам директора профильного предприятия, сроки зависят от того, как быстро удастся приобрести комплектующие. Он уточнил, что 90% комплектующих будут отечественными.

В настоящее время, уверяет Золотой, идет рабочее проектирование спутника. В Москве решение о продолжении финансирования проекта принято, в Минске согласовывают работы с заинтересованными государственными органами.

Ранее дочерняя компания Роскосмоса по коммерческому продвижению российской космической отрасли «Главкосмос» объявила, что Россия в 2023 году намерена обновить орбитальную группировку навигационных спутников ГЛОНАСС тремя аппаратами нового поколения. Также в 2023 году должны пройти запуски девяти аппаратов дистанционного зондирования Земли.