Запад поможет: Пашинян рискует вновь разжечь конфликт Еревана и Баку В МИД России считают, что западные политики дают много обещаний республикам Южного Кавказа, но результаты могут оказаться непредсказуемы

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Вооружённые силы Армении

Вернувшийся на этой неделе из Франции премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил о необходимости разместить международных наблюдателей в приграничных с Азербайджаном районах. Причем официальный Ереван не отдает предпочтение какой-то конкретной организации — это может быть «миссия Совета Безопасности ООН, ОБСЕ или любой другой международной структуры», отмечают власти. Такое предложение прозвучало на фоне очередного обострения на армяно-азербайджанской границе вечером 28 сентября. В результате столкновений с азербайджанской стороны тяжело пострадал один военнослужащий, а в армянской армии погибли трое. Не получив ожидаемой поддержки от Москвы, которая всесторонне выступает за скорейшее подписание мирного договора между Баку и Ереваном, Пашинян в открытую пытается вмешать Запад в свои отношения с Азербайджаном. Изучение ситуации приводит к выводу, что из-за этого возрастает риск начала нового масштабного конфликта.

Хотя после вооруженных столкновений в середине сентября Баку и Ереван быстро договорились о режиме прекращения огня, относительно стабильной обстановки в регионе удалось добиться только через несколько дней после окончания боев. Но затишье продлилось недолго — спустя две недели на армяно-азербайджанской границе снова неспокойно.

Несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня, подразделения ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия различного калибра подразделения азербайджанской армии. В результате стрельбы был ранен военнослужащий Искендеров Ниджат Хидаят оглы <...> Вся ответственность за произошедший инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении, которое целенаправленно пытается нагнетать обстановку, — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

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Первым о новых обстрелах со стороны армянских подразделений заявил Азербайджан. Ранее в армянских Telegram-каналах проскальзывали намеки, что инициатором этих обстрелов стала армянская сторона. А если учесть, что армия Армении, которая понесла более тяжелые потери, сообщила о гибели троих своих военнослужащих только после официального заявления Баку, есть основания полагать, что инициатором очередного обострения стал именно Ереван.

Кроме того, многих настораживает активизация визитов армянских властей в западные страны, где они стараются заручиться поддержкой в противостоянии с Азербайджаном. Так, в начале этой недели Пашинян находился в Париже на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а секретарь Совбеза Армен Григорян — в Вашингтоне на встрече с высокопоставленными американскими чиновниками. Европейские и американские власти постоянно заявляют о всесторонней поддержке Еревана, требуют от Баку «отвести войска с армянской территории» и говорят о важности соблюдения территориальной целостности стран, хотя граница пока так и не установлена.

Франция с 14 сентября требует, чтобы Азербайджан вывел свои войска с территории Армении. Отсутствие делимитации и демаркации не оправдывает вторжение на территорию другого государства, — заявил Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Пашиняном.

Солидарность со стороны европейского лидера привела к тому, что армянские власти, которые раньше рассчитывали на помощь России, теперь делают большие ставки на сотрудничество с Западом. Ереван полагает, что бывшие сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице Франции и США смогут решить вместе с ними принципиальный для армян вопрос о статусе Карабаха и, видимо, переиграть результаты второй войны в Карабахе в их пользу.

Фото: primeminister.am Президент Франции Эммануэль Макрон (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Париже

Причем обострение на армяно-азербайджанской границе после визитов армянского руководства в страны ЕС и США наблюдается не первый раз. Так, в промежуток с середины августа до середины сентября министр обороны Армении Сурен Папикян совершил два визита в США. Хотя ни о чем новом стороны не договорились, обширная военная повестка на переговорах в Вашингтоне вызывала подозрения — никто не мог понять, что же такое Папикян обсуждает за океаном, летая туда раз в две недели. Однако последующие события пролили свет на это. В ночь на 13 сентября на границе двух стран произошли крупномасштабные военные столкновения, которые привели к десяткам жертв с обеих сторон. В Ереване обвинили азербайджанскую армию в обстрелах армянских территорий по семи направлениям. Но в Баку отметили, что армянская сторона совершила масштабную диверсию — минирование путей снабжения азербайджанских позиций, на что пришлось отреагировать военным путем.

Сразу после обострения в середине сентября армяне начали выходить на улицы Еревана с требованием выйти из ОДКБ, руководство которой якобы не помогает своему члену и не предпринимает никаких действий. Недовольство высказывали и высокопоставленные армянские чиновники. Например, спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что армянская сторона продолжает верить в соответствующую реакцию ОДКБ, «хотя не знает, чего еще можно ожидать».

Наши ожидания не оправдываются. Нам, будучи в постоянном контакте с народом, будет сложно ему объяснить, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будет делать выводы, — сказал Симонян.

Хотя в предыдущие разы Ереван также выражал недовольство ОДКБ, в этот раз оборот серьезнее. Дело в том, что США впервые заговорили о возможности оказания военной помощи Армении. Правда, конгрессмен США Джеки Шпейер уточнила, что Вашингтон не может предоставить Еревану оружие, которое «попадёт в руки Москвы». Поэтому там понадеялись, что Армения пойдёт по пути Украины и «даст отпор России». Как позже пояснил депутат правящей в Армении партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян, США будут продавать оружие Армении, если она выйдет из ОДКБ.

Чем закончатся разногласия между Ереваном и ОДКБ — до сих пор неясно. Пашинян 29 сентября встретился с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Последний предоставил информацию о результатах работы оперативной группы мониторинговой миссии Организации на границе Армении. Вероятно, многое теперь будет зависеть от содержания отчета.

Фото: primeminister.am Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Тем временем армянский премьер решил не упускать возможности. Воспользовавшись обострением на границе 28 сентября, он заявил о необходимости ввести в приграничные районы международных наблюдателей. Но надо напомнить, что в Армении уже дислоцирована 102-ая российская военная база, что в нынешних условиях обострения всех международных отношений чревато различными непредсказуемыми шагами.

Подобные инициативы не приводят ни к каким результатам, заявила 29 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Нельзя подменять реально действующие трехсторонние договоренности чем-то мнимым. Россия выступает за полную неукоснительную реализацию всех договорённостей, которые были заключены тремя странами (Россией, Азербайджаном и Арменией 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года) для урегулирования конфликта, который много раз срывался в кровавое пике. Многие и внутри стран, и вовне хотят подменить собой и своими идеями эти договоренности. Обещают они многое — это они умеют. Правда, за эти годы они сделали не так много. Договоренности, которые были выработаны, не остались только на бумаге — они реализуются пошагово, — заявила Захарова.

Пашинян предлагает ввести на границу Армении и Азербайджана группу наблюдателей ОБСЕ, так как рассчитывает, что западные страны поддержат его в вопросе сохранения территориальной целостности страны, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин.

После того как Пашинян побывал и в Елисейском дворце у Макрона, и выступил на сессии ООН, а также армянские министры побывали в США и Европе, он сегодня рассчитывает на поддержку западных стран, на европейскую переговорную площадку и те заявления последнего времени, которые делали политики в Америке и Европе по поводу территориальной целостности Армении. И именно поэтому Пашинян выступает с таких позиций, — заявил Затулин.

При этом, по словам Затулина, Москва действительно сдержанно отреагировала на «агрессивные действия» Азербайджана, выбрав путь дипломатии.

Россия увязла на Украине и открывать второй фронт на Кавказе не спешит. Азербайджан с Турцией, прекрасно это понимая, пытаются продавить свои решения. США тоже пытаются укрепить позиции в Закавказье и набрать очки, отсюда и визит Пелоси в Ереван. Все это, несомненно, разворачивает определенные круги армянского общества в сторону Запада, — подчеркнул Затулин.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Нэнси Пелоси

Через два года после подписания трехстороннего договора при посредничестве Москвы и на фоне предстоящих в ноябре промежуточных выборов в конгресс демократы, которые могут их проиграть, решили заработать очки, оказывая поддержку армянской стороне, заявил в беседе с NEWS.ru азербайджанский политолог Ризван Гусейнов. По его словам, это и привело к боевым столкновениям в сентябре.

Даже проправительственные армянские СМИ и Telegram-каналы сообщали, что инициатором провокации выступила армянская сторона, которая начала стрельбу. США на данном этапе хотят включиться в процесс методом дестабилизации. В конце 2020 года при посредничестве Турции и России создалась хоть и хрупкая, но региональная стабильность. Идут мирные переговоры межу Баку и Ереваном. В том числе одной из площадок является Брюссель. В этой конфигурации нет США. Но благодаря «кровавым инцидентам» на границе Вашингтон смог вклиниться в процессы на Южном Кавказе. Я сомневаюсь, что это принесет пользу армянской стороне, — отметил Гусейнов.

По словам политолога, кто бы ни пытался вклиниться в отношения Баку и Еревана, позиция Азербайджана остается неизменной — Баку будет принуждать Ереван к подписанию мирного договора и разблокированию транспортных коридоров, не исключая и военный путь.

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Официально Баку действительно подтверждает, что работа над мирной повесткой продолжается, несмотря на нежелание армянских властей действовать по плану, согласованному сторонами при участии России. При этом Азербайджан не заинтересован в создании напряженности в регионе. Но вместе с тем он предупреждает, что любая провокация со стороны Еревана будет «решительно пресечена». Учитывая итоги войны 2020 года, армянским властям не следует обострять ситуацию в регионе, выдвигать условия к переговорному процессу, а, наоборот, нужно подумать над тем, как последовательно решить все вопросы за столом переговоров. Однако Ереван, по всей видимости, не согласен. Армянское руководство уже увеличивает военный бюджет, закупает индийские РСЗО Pinaka и проводит новые военные сборы для резервистов.