Закрыть долги: о чём говорит решение Баку передать Еревану пленных

Решение передать Армении пятерых её военнослужащих, которые отбывали наказание в Азербайджане после карабахской войны, в Баку назвали актом доброй воли в ответ на позитивные сигналы Еревана в контексте постконфликтного урегулирования. Процесс получил развитие при посредничестве российской стороны. Несмотря на то что этот жест связан с постепенным закрытием обязательств, связанных с завершением боевых действий, опрошенные NEWS.ru эксперты по-разному оценивают то, к чему он может привести.

О том, что Баку передал соседям пятерых военнослужащих, стало известно на днях. Правительственные источники при этом сделали акцент на том, что Азербайджан «позитивно воспринимает доброжелательную позицию Еревана в вопросе развития мирного процесса после карабахского урегулирования».

Возвращение военнослужащих должно быть воспринято в качестве акта доброй воли, — отмечали в Баку.

Уточнялось, что переданные Армении пленные не совершали особо тяжких преступлений во время боевых действий. Сам обмен вёлся при участии бывшего командующего российскими миротворцами Рустaма Мурадова. 19 октября самолёт Воздушно-космических сил (ВКС) России с вернувшимися из плена гражданами встретил лично посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

military_az/vk.com

В конце сентября заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев информировал, что Москва продолжает работать в тесном контакте с Ереваном и Баку над возвращением пленных в обмен на то, чтобы Азербайджану были переданы точные карты минных полей.

Убеждены, что скорейшее и окончательное устранение этих раздражителей будет способствовать оздоровлению отношений Еревана и Баку, — заявил российский дипломат.

Зайцев отметил, что Москва в процессе исходит из трёхстороннего заявления, которое подписали лидеры России, Армении и Азербайджана 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

В своих усилиях по стабилизации ситуации в регионе Россия делает акцент на реализации задач, вытекающих из данных трёхсторонних соглашений, продвижении вперёд по всем направлениям, — говорил Зайцев.

О том, что в ближайшее время армянская сторона в качестве гуманитарной акции готова завершить передачу Азербайджану оставшихся «минных» карт, сообщал в середине месяца премьер-министр Никол Пашинян. При этом глава правительства обращал внимание на то, что Ереван в то же время не против начать процесс демаркации и делимитации рубежей. В этом вопросе Армения рассчитывает на поддержку России и других международных партнёров, выступающих в качестве посредников.

Комментируя NEWS.ru то, как выдача Азербайджаном пленных сможет стимулировать переговоры по другим вопросам, политолог и востоковед Юрий Мавашев выразил сомнение в том, что этот жест доброй воли сможет как-либо продвинуть переговоры между государствами. По словам аналитика, уровень недоверия между Баку и Ереваном настолько велик, что армянская сторона будет трактовать это как вынужденный шаг соседа.

Сама по себе тема с завершением второго этапа войны в Карабахе не является ключевой, осевой или несущей. В то время как главной темой на повестке дня остаётся разблокирование транспортных коммуникаций. Имею в виду Зангезурский коридор, открытие которого предусмотрено трёхсторонним заявлением (9-й пункт документа) при посредничестве России о прекращении огня сторонами. Юрий Мавашев востоковед и политолог востоковед и политолог

При этом Мавашев отмечает: коридор необходимо охранять ФСБ России, а не армянским военнослужащим.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В разговоре с NEWS.ru старший аналитик по Южному Кавказу Международной кризисной группы (ICG) Олеся Вартанян, в свою очередь, оценила возможные последствия акции с пленными позитивно.

В совокупности за последние три недели Баку передал Еревану шесть человек, которые попали в заключение во время боевых действий или сразу после прекращения войны в Нагорном Карабахе во второй половине 2020 года. Это, безусловно, положительное развитие событий, связанное с недавними встречами министров иностранных дел при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и одной из её стран-членов — России. Олеся Вартанян cтарший аналитик по Южному Кавказу в Международной кризисной группе (ICG) cтарший аналитик по Южному Кавказу в Международной кризисной группе (ICG)

По словам аналитика, остаётся надеяться, что освобождение заключённых продолжится: это помогло бы закрыть страницу сохраняющихся разногласий вокруг непосредственных обязательств, связанных с завершением войны, и поспособствовало бы перезапуску эффективного политического переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном как по вопросу Карабаха, так и дальнейшей нормализации отношений в контексте всего региона.

Для того чтобы наметившиеся положительные тенденции не были исчерпаны, «крайне важно поддерживать спокойствие в зоне конфликта и вдоль линий фронта, в том числе и за счёт сдерживания любого типа напряжения ситуации, как это уже не раз случалось в Нагорном Карабахе в течение последних двух недель и привело к смерти одного гражданского жителя, гибели одного военного и ранению шести военнослужащих», заключила Вартанян.