Задержанным в Белоруссии журналистам могут закрыть въезд на 10 лет

https://static.news.ru/photo/c2c24518-dbd7-11ea-a3e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: GpkGovBY/facebook.com

Представителям СМИ, которые работали в Белоруссии без аккредитаций и были задержаны в ходе протестных акций, могут на 10 лет запретить въезд на территорию страны. Об этом заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

В подобных случаях запрет ставится до 10 лет, — цитирует чиновника ТАСС.

Бегун добавил, что в случаях с российскими журналистами белорусские власти ограничились пятилетним запретом на въезд.

В Белоруссии с 9 августа проходят несанкционированные протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты. Трое из них — сотрудники телеканала «Дождь» Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов — уже вернулись на родину.

Среди задержанных также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, сотрудник «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник, военкор и основатель проекта WarGonzo Семён Пегов. Кроме того, в Минске пропали корреспондент российского издания Znak.com Никита Телиженко и журналист «Медузы» Максим Солопов.

Ранее NEWS.ru писал, что четверо представителей СМИ освобождены и в настоящее время направляются в Россию в сопровождении дипломата.