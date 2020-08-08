Задержанные в Минске стрингеры Ruptly 10 часов не выходят на связь

https://static.news.ru/photo/36bc73f0-da5f-11ea-97cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Телеканал RT сообщил, что два стрингера видеоагентства Ruptly были задержаны в Минске. Уже десять часов они не выходят связь.

Журналисты снимали голосование на участках во время выборов президента страны.

Спустя десять часов после задержания они всё ещё не выходят на связь, — говорится в сообщении телеканала.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что неизвестно в чём обвиняют журналистов. По данным Ruptly, задержанные находятся в одном из РУВД Минска.

Видеоагентство Ruptly является частью международной телевизионной сети RT.

NEWS.ru писал, что в белорусской столице была задержана съёмочная группа телеканала «Дождь», которая тоже освещала выборы президента. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что журналисты работали без аккредитации. Скорее всего, их вынудят покинуть республику.

На высший пост в Белоруссии помимо действующего президента Александра Лукашенко претендуют председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, а также домохозяйка Светлана Тихановская, которую в СМИ называют главной соперницей Лукашенко.